Würselen.

Es gibt Sportplätze, die aufgrund der intensiven Nutzung wie ein Acker aussehen. Und es gibt Ackerflächen, die zu Sportanlagen umgewandelt werden, wie es nun am Freizeitbad Aquana in Würselen geschehen soll. Dort an der Kauseneichsgasse ist das neue Sportzentrum Würselen geplant, das für die beiden Fußballvereine VfR Würselen und Rhenania Würselen sowie die Leichtathleten der DJK Armada Würselen zur neuen Heimstätte werden soll.