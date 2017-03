Konrad Beikircher gastiert in der Stadthalle: „Bin völlig meiner Meinung!“ Letzte Aktualisierung: 15. März 2017, 12:36 Uhr

Alsdorf. Konrad Beikircher ist mit sich im Reinen. „Bin völlig meiner Meinung!“ heißt sein aktuelles Programm, in dem der gebürtige Südtiroler Klartext redet – auf seine so eigene charmante Art. Und wenn ein Kabarettist mit über 35 Jahren Bühnenerfahrung beschließt, kein Thema außen vor zu lassen, dann kann das Publikum richtig was erleben – am Sonntag, 26. März, ab 18 Uhr in der Stadthalle Alsdorf.