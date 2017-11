Kommentiert: Zu lange gewartet?

Unbestritten ist die Arbeit von Wohlfahrtsverbänden unverzichtbar. Soziale Hilfen oder besser Hilfe in sozialen Belangen ist das gute Recht eines jeden, aber das will erst einmal organisiert und gewährt werden.

Das kann der Staat allein nicht leisten. Unbestritten ist ebenfalls, dass auf diesem Markt ein harter Wettbewerb herrscht – gerade unter Wohlfahrtsverbänden. Letztlich geht es um Geld wie in anderen Unternehmen auch. Gerade in sozial orientierten Einrichtungen ist der Druck auf die Mitarbeiter hoch. In Dienstleistungsunternehmen sind die Kosten fürs Personal der größte Posten.

Neben den seelischen Belastungen (Schicksale der zu betreuenden Klientel) zerren Überstunden und zurückhaltende Bezahlung an den Nerven. Offensichtlich ist es dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Aachen in den vergangenen Jahren nicht gelungen, die wirtschaftliche Balance zwischen Leistungen und Erträgen zu erzielen. Dazu gehört ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einkömmlichen, auskömmlichen und zuschussbedürftigen „Geschäftsfeldern“.

Dass jetzt die Reißleine gezogen wird und innerhalb weniger Monate das Steuer herumgerissen werden soll, Einrichtungen die Schließung oder Übernahme von anderen droht, mehr als die Hälfte der Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze bangen müssen, deutet daraufhin, dass wohl zu lange mit der strukturellen Anpassung gewartet worden ist. Nun fällt der Übergang umso härter aus.

Das geht zu Lasten der Mitarbeiter. Sozial und sozialverträglich ist das nicht. Spannende Frage ist dabei, inwieweit bei Übernahmen durch andere Verbände Personal übernommen werden kann – und zu welchen Konditionen.