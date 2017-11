Kommentiert: Frage der Fairness

Die Grünen bleiben sich selbst treu. Das muss man ihnen lassen. Die Linie, die sie konsequent im Rat und in den Ausschüssen verfolgen, verlassen sie auch nicht in der Gesamtschau auf die Entwicklungen in Alsdorf, interfraktionelles Miteinander und das Zusammenspiel mit der Verwaltung. Aber bei knapp 20 Punkten auf der Liste kein einziger positiver?