Kommentiert: Abhängig vom Saft aus der Steckdose

Ein ganzes Umspannwerk lahmgelegt, das hat es im Nordkreis noch nicht gegeben, zumindest, soweit sich die Verantwortlichen erinnern können. Umso großartiger, dass unverzüglich ein ausgeklügelter Mechanismus an Hilfe und technischem Support in Gang gesetzt wurde, der es schaffte, 7000 Haushalte in schnellstmöglicher Zeit wieder mit Strom zu versorgen.