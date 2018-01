Herzogenrath.

In Sachen Verkehrskonzept für das Kohlscheider Zentrum wird es konkreter: Am Dienstag, 30. Januar, stellt die Verwaltung Politik und Öffentlichkeit das geplante Konzept vor. Sollte die Politik grünes Licht geben, könnte noch in diesem Jahr mit der Umstrukturierung begonnen werden.