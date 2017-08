Nordkreis.

An der 165. Fußwallfahrt der Kohlscheider Kevelaer-Bruderschaft nahmen in diesem Jahr 52 Pilger teil. Nach einer Woche traf die Gemeinschaft an der Kreuzanlage in Klinkheide ein, wo die Gruppe von Angehörigen und Gemeindemitgliedern sowie Pfarrer Rainer Thoma an der durch den Verschönerungsverein Klinkheide geschmückten Kreuzanlage erwartet wurde.