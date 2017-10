Kohlscheider Feuerwehr: Abschlussübung mit dramatischem Szenaraio

Herzogenrath.

Feuer an einer Lagerhalle der Spedition Robertz in Kohlscheid, eine Person in Not! So lautete die Meldung, die den Löschzug Kohlscheid der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenrath zur Abschlussübung erreichte. Die Mitarbeiter der Spedition hatten mit dem Gabelstapler Transportkisten vor dem Feuer schützen wollen.