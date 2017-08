Herzogenrath.

Musik, Tanz, Comedy und gute Laune bei Speis und Trank – das alles und mehr wird auf dem Markt in Kohlscheid Einheimischen und Gästen von außerhalb am Samstag, 2. September, geboten – von 14 Uhr an bis in den Abend hinein. Möglich macht das der Verein Werbering Kohlscheid mit seinen rund 60 Mitgliedern durch das Event „Kohlscheid Life!“.