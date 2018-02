Herzogenrath - Knapp 1000 Schüler in 96 Mannschaften treten beim Eurode-Cup an

Herzogenrath.

Das größte Hallenturnier für Schulmannschaften im Regierungsbezirk Köln ist entschieden. Ausrichter des Eurode-Cups war erneut die Gesamtschule Kohlscheid. In der Halle an der Casinostraße kämpften knapp 1000 Schüler in 96 Mannschaften von über 50 Schulen aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden an insgesamt um die begehrten Pokale.