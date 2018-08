Herzogenrath - Klösterchen startet mit magischen Momenten ins zweite Kinohalbjahr

Klösterchen startet mit magischen Momenten ins zweite Kinohalbjahr Letzte Aktualisierung: 28. August 2018, 11:18 Uhr

Herzogenrath. Das Soziokulturelle Zentrum Klösterchen und das Evangelische Erwachsenenbildungswerk im Kirchenkreis Aachen steigen am Freitag, 31. August, um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) wieder in das Filmgeschehen im stets vielfältigen Kulturhaus an der Dahlemer Straße 28 ein.