Baesweiler/Herzogenrath - „Kleiner Muck ganz groß“: Wenn aus dem Kleinsten der Größte wird

Baesweiler/Herzogenrath. Die Kindertheaterreihe der Städteregion Aachen macht Station in Baesweiler und Herzogenrath. Petra Nadolny und Wolfgang Fiebig vom Theater 1+1 aus Reichshof zeigen am Donnerstag, 22. Februar, um 16.30 Uhr in der alten Scheune im Kulturzentrum der Burg Baesweiler, Burgstraße 16, Baesweiler, das Stück „Kleiner Muck ganz groß“.

Am darauf folgenden Samstag, 24. Februar, wird das Schauspiel um 16 Uhr im Forum der Europaschule – Städtische Gesamtschule, Am Langenpfahl 8, in Herzogenrath gezeigt.

Die Aufführung handelt von dem kleinen Jahrmarktkünstler Muck, der gerne ein richtiger Zauberer im berühmten Zirkus sein will. Mit Hilfe der weltbekannten Hexenmeisterin „Placebo“ lernt er, dass man alles schaffen kann, solange man fest daran glaubt. Im Staatszirkus ist man schwer beeindruckt vom kleinen Muck, und obwohl der Chefmagier Siggi Roi ihm übel mitspielt, zeigt er, dass der Kleinste der Größte sein wird.

Das gut 60-minütige Schauspiel ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Mit wenigen symbolischen Requisiten, fliegenden Rollenwechseln und Bezügen zur Gegenwart begeistert das Stück Kinder und Erwachsene gleichermaßen – Familientheater im besten Sinne.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder und Erwachsene je vier Euro. Eine kurze telefonische Kartenvorbestellung wird empfohlen.

Ansprechpartnerin für Baesweiler ist Christine Skrabal, Telefon 0241/51985155, christine.skrabal@staedteregion-aachen.de. Weitere Infos zur Kindertheaterreihe sind unter www.staedteregion-aachen.de/kindertheater erhältlich. Für Herzogenrath ist Ute Piel unter Telefon 02406/83531, ute.piel@herzogenrath.de, Ansprechpartnerin.