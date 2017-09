Würselen.

Im Büro türmen sich Kisten und Verpackungen, ein Kabel hängt quer über der Tür und auch im hinteren Teil des Außengeländes sieht es noch nach Baustelle aus. Aber Gruppen-, Schlaf-, Wasch-, Bewegungsraum und Küche sind bis auf ein bisschen Beispachteln an den Fenstern fertig. Der Kita-Betrieb des Piratennests e.V. an der Ankerstraße in Würselen hat schon Mitte August begonnen.