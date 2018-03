Alsdorf - Kirchenchor lässt Höhepunkte des Jubiläumsjahres Revue passieren

Alsdorf. Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Kirchenchores St. Cornelius (Hoengen)-St. Mariä Empfängnis (Mariadorf) der Pfarrei St. Johannes XXIII Alsdorf.

Vorsitzender Reiner Hamacher legte einen ausführlichen und mit zahlreichen Aktivitäten gespickten Bericht vor. Bedingt durch das Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen sei das Jahr 2017 ein umfangreiches und aktives Jahr mit 71 Proben, Auftritten und Versammlungen, der Jubiläumsmesse, dem Cäcilienfest und dem gemeinsamen Adventkonzert gewesen. Zum Jubiläum sangen die Chöre der Pfarrei St. Johannes XXIII. in der Kirche St. Cornelius eine Festmesse.

Besonderes Highlight

Dann stand der besondere Höhepunkt an. Gemeinsam mit einem gegründeten Projektchor führte man in der vollbesetzten Kirche St. Cornelius zum 125-jährigen Jubiläum die Krönungsmesse von W.A. Mozart mit Orchester und Solisten, ein herausragendes Ereignis, auf, welches nicht nur die Besucher begeisterte sondern auch einen besonderen Platz in der Chronik finden dürfte. Die Aktivitäten 2017 endeten mit einer Festmesse zum Cäcilienfest mit Ehrungen.

Chorleiter Benjamin Schnarr hatte somit allen Grund, sich bei allen Mitgliedern für die tatkräftige Mitarbeit zum 125-jährigen Jubiläum zu bedanken, erwähnte aber auch das Fehlen vor allen Dingen von Männerstimmen. Interessierte Sängerinnen und Sänger seien gerne willkommen. Die anschließende rege Aussprache bezog sich besonders auf den Weiterbestands des Chores, da derzeit nur noch 25 aktive Sängerinnen und Sänger zur Verfügung stehen. Man will dennoch alles daran setzen, den Chor aufrecht zu erhalten.

Starke Einheit

Nach der Entlastung des alten Vorstandes brachten die Neuwahlen folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Reiner Hamacher, der sich wegen der schwierigen Lage nochmals zur Verfügung stellte; 1. Schriftführer und 2. Vorsitzender Karl-Heinz Heinen; l. Kassierer und Notenwart Josef Kemp; 2. Kassiererin Birgit Richter; Beisitzer: Therese Offermanns und Herbert Butz. Bleibt nur noch zu hoffen, dass diese starke Einheit in Hoengen und Mariadorf noch lange erhalten bleibt.