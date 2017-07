Kiosk-Räuber war bereits polizeibekannt

Alsdorf.

„Gib mir die Zigaretten, sonst schneide ich Dir die Kehle auf“: So klang die Drohung eines 39-jährigen Mannes, der am Montag versuchte, einen Kiosk in der Broicher Straße zu überfallen. Zuvor hatte er bereits mehrfach in die Auslage mit Süßigkeiten gegriffen, ohne für die Ware zu bezahlen.