Herzogenrath - Kindertheater-Reihe präsentiert Magie mit „Froschkapelle“

Kindertheater-Reihe präsentiert Magie mit „Froschkapelle“ Letzte Aktualisierung: 16. April 2018, 11:17 Uhr

Herzogenrath. Das Töfte-Theater präsentiert am Samstag, 21. April, das Stück: „Froschkapelle in letzter Minute“ – ein magisches Abenteuer in den Bergen und Tälern Schottlands.