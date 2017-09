Baesweiler/Herzogenrath.

Ein rot-weiß gestreiftes Schaf? Wo gibt es denn so etwas? Bei der Kindertheaterreihe der Städteregion ist so etwas ganz normal. In der alten Scheune im Kulturzentrum Burg Baesweiler war diesmal Britt Wolfgramm mit ihrem Figurentheater Marmelock zu Gast.