Kindertheater: Edeltanne Harald will Weihnachten feiern

Baesweiler/Herzogenrath.

Die Kindertheaterreihe 2017 für Baesweiler und Herzogenrath feiert mit dem Stück „Der Weihnachtstraum des Tannenbaums“ ihren Abschluss. Die Vorstellungen finden am Donnerstag, 30. November, um 16.30 Uhr in der alten Scheune im Kulturzentrum der Burg Baesweiler, Burgstraße 16, und am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr im Forum der Europaschule – Städtische Gesamtschule, Am Langenpfahl 8, statt.