Herzogenrath - „Kindermahlzeit“: Wenn die Probleme Überhand nehmen

Herzogenrath. Kinder sollen nicht die Leidtragenden sein in Folge von Schieflagen, die im Elternhaus entstanden sind. Das ist das Ziel der „Kindermahlzeit Herzogenrath“, einem Kooperationsprojekt der Aktion „Menschen helfen Menschen“ des Zeitungsverlags Aachen, des Caritasverbands Aachen und der Stadt Herzogenrath zur Sammlung von Spenden für vielschichtige Maßnahmen zur Sicherung des Kindeswohls.

Hier kann man für Kinder spenden Spenden direkt möglich an: Caritas Aachen, Sparkasse Aachen, IBAN: DE 60 3905 0000 0000 007070, BIC: AACSDE33; Stichwort: Kindermahlzeit Herzogenrath.

Maßgebliche Motoren der „Kindermahlzeit“ sind Schirmherrin Marie-Theres Sobzcyk, auch in ihrer Funktion als Vize-Bürgermeisterin der Stadt Herzogenrath ein wichtiges Bindeglied zu zahlreichen Multiplikatoren, sowie Monika Jentzen-Stellmach, Diplom-Sozialarbeiterin und Leiterin von „moliri“, der Servicestelle für Familiengesundheit des Caritasverbands Aachen, und Bernd Krott, Leiter des Jugendamts in Herzogenrath. Beatrix Oprée sprach mit ihnen darüber, warum die vor zwölf Jahren ins Leben gerufene „Kindermahlzeit“ heute nötiger ist denn je.

Frau Jentzen-Stellmach, trotz des dichten sozialen Netzes in Deutschland rutschen immer wieder ganze Familien durch die Maschen des Systems und brauchen ergänzende Hilfe. Wann ist das der Fall?

Jentzen-Stellmach: Häufig geraten Familien in Not, wenn zusätzlich zu den alltäglichen Herausforderungen Brüche entstehen – Trennung, der Verlust des Arbeitsplatzes, Krankheit eines Familienmitglieds oder Ähnliches. Dabei ist der Alltag für die meisten Familien, die sich an die „Kindermahlzeit“ wenden, ohnehin schon sehr anstrengend, etwa durch ein sehr geringes Familieneinkommen, schlechte Wohnsituation oder Erziehungsschwierigkeiten.

Wie viele Familien werden durch „moliri/Kindermahlzeit“ betreut? Welche Tendenz lässt sich beobachten?

Jentzen-Stellmach: In den vergangenen Jahren konnten wir mit den Spendengeldern der „Kindermahlzeit“ jährlich rund 20 Familien bei der Finanzierung des Mittagessens für ihre Kinder unterstützen. Darüber hinaus stärken wir Eltern mit unseren Kursen „ Fit für den Alltag“ bei der Herausforderung, auch mit einem geringen Einkommen und hohen Belastungen gut für ihre Kinder zu sorgen. Im Vergleich zu den Anfängen der „Kindermahlzeit“ wenden sich heute deutlich weniger Familien an uns. Hier bietet das 2011 in Kraft getretene Bildungs- und Teilhabegesetz für viele Familien eine Entlastung bei der Finanzierung des Mittagessens.

Gleichzeitig können wir feststellen, dass die Lebenssituation von Familien, die heute einen Antrag auf Bezuschussung an die Kindermahlzeit stellen, geprägt ist von einer Vielzahl gravierender Probleme. Deren Überwindung kostet die Familien sehr viel Kraft, ist sehr langwierig und manchmal fast unmöglich. Besonders die Kinder sind hier erheblichen Entwicklungsrisiken ausgesetzt. Wenn wir mit Hilfe der Spenden die Teilnahme am Mittagessen im Kindergarten oder der offenen Ganztagsschule sicherstellen, ermöglichen wir zusätzlich eine adäquate Entwicklungsförderung durch verschiedene Angebote am Nachmittag.

Wie sieht die Unterstützung konkret aus?

Jentzen-Stellmach: Wenn Familien, aus welchen Gründen auch immer, den Eigenanteil zum Mittagessen im Kindergarten oder der offenen Ganztagsschule nicht zahlen können, wenden sie sich in der Regel an die Mitarbeiterinnen der Kitas oder OGS. Gemeinsam wird ein unkomplizierter, kurzer Antrag ausgefüllt, der in Kooperation mit dem Jugendamt an „moliri“ weitergeleitet wird. Neben der finanziellen Unterstützung schauen wir in jedem Einzelfall auch, was die Familie braucht, um eigene Kräfte zur Bewältigung der Situation zu mobilisieren

Die Überwindung von Notsituationen wird immer schwieriger, haben Sie einmal gesagt, woran liegt das?

Jentzen-Stellmach: Meines Erachtens hat das zu tun mit den immer höheren Anforderungen unserer Leistungs- und Konsumgesellschaft, die viele Familien einfach abhängt. Einmal in eine Spirale aus Arbeitslosigkeit, Schulden, Krankheit und Isolation geraten, können die Familien sich daraus nur mit größter Mühe befreien. Hinzu kommt aus meiner Beobachtung, dass Alltagskompetenzen – wie das preisgünstige Kochen gesunden Essens, der Einsatz von Hausmitteln bei leichten Erkrankungen (Zwiebelsäckchen, Wadenwickel etc.), das Flicken von Kleidung, der Anbau von Gemüse –, die früher von Generation zu Generation vermittelt wurden, heute bei vielen Eltern nicht mehr vorausgesetzt werden können. Zudem können die meisten nicht mehr auf solidarische Familiennetzwerke oder Nachbarschaften zurückgreifen. Vor diesem Hintergrund nehmen Verunsicherung und Zukunftsängste zu. Besonders für Alleinerziehende ist die Situation sehr zugespitzt, hier sind alle genannten Herausforderungen auf eine Person konzentriert.

Stoßen Sie auf Schwierigkeiten?

Jentzen-Stellmach: Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Familien unsere Unterstützung in Anspruch nehmen, wenn sie sie brauchen. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir die Familien noch besser informieren und ermutigen können, etwa unsere Kurse „ Fit für den Alltag“ zu besuchen.

Herr Krott, und wie erfährt das Jugendamt, wenn die Dinge in Familien nicht mehr so laufen, wie sie sollen, Kinder in Folge zunehmend gefährdet werden?

Krott: Hinweise, dass es Kindern nicht gut geht, erhalten auch wir aus den Kitas und Schulen, zudem dem familiären Umfeld der Familie oder – seltener – aus der Nachbarschaft. Erfreulich ist aber auch, dass immer mehr Eltern sich nach Beratungs- und Hilfsangeboten des Jugendamtes erkundigen und diese zum Teil auch einfordern. Das allerdings sollten noch mehr werden, denn schließlich haben Eltern einen verbrieften Rechtsanspruch, solche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Ist eine Tendenz hinsichtlich der Fallzahlen zu erkennen?

Krott: Die Anzahl der Meldungen mit Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen nehmen leicht zu, die Anzahl der tatsächlich daraus erwachsenen Maßnahmen bis hin zur Inobhutnahme stagniert. Das heißt, die Menschen nehmen die Kinder mehr in den Blick und behalten ihre Beobachtungen nicht nur für sich.

Was kann eine Kommune tun, um ein Abdriften gefährdeter Familien möglichst zu verhindern und wo stößt sie an Grenzen?

Krott: Nach wie vor gilt, dass eine gut ausgebaute Struktur an Bildungs- und Förderinstanzen, wie es die Kitas und die OGS sind, komplettiert durch eine Angebotsstruktur der „Frühen Hilfen“ und der Prävention schlechthin, die Grundvoraussetzung für ein gedeihliches Aufwachsen unserer Kinder sind. Gesellschaftliche oder politische Fehlentwicklungen, wie etwa ein zu gering bemessener SGB-II-Fördersatz für Kinder, können auf kommunaler Ebene aber nicht gelöst werden.

Wie läuft die Kooperation mit der „Kindermahlzeit“?

Krott: Seit vielen Jahren gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Servicestelle „moliri“ und besonders mit dem Projekt „Kindermahlzeit“. Letztere hilft unbürokratisch und schnell, wenn es gilt, menschliche Not in Form von Hunger abzuwenden. Seit es die „Kindermahlzeit“ in Herzogenrath gibt, musste kein Kind mehr von der Gemeinschaftsverpflegung in Kita oder Schule ausgeschlossen werden.

Haben Sie Erwartungen an die Politik mit Blick auf Ihre Arbeit?

Krott: Ich erwarte, dass Bund und Land den Kommunen weiter und umfassender helfen, die notwendige Bildungs- und soziale Infrastruktur aufrecht zu erhalten und – wo erforderlich – weiter ausbauen zu können. Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen dem ersten Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen und von Armut betroffen sind, brauchen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Denn Arbeit hat nicht nur etwas mit Geldverdienen zu tun, sondern ganz viel auch mit Anerkennung und Würde. Ein Verharren in Armut ist mit das größte Entwicklungshemmnis für derart betroffene Kinder.

Frau Sobczyk, seit vielen Jahren schon koppeln Sie ihre Aufgaben als Vize-Bürgermeisterin auch an die Spenden-Akquise für die „Kindermahlzeit“. Was hat Sie bewegt, sich so engagiert einzubringen?

Sobczyk: Ganz einfach: Ich bin Mutter, und als ich vor Jahren davon erfuhr, dass es auch in meiner Heimatstadt Kinder gibt, die aufgrund verschiedenster Ursachen keine oder nur unzureichende Mahlzeiten bekommen, war es für mich gar keine Frage, mich an diesem Projekt zu beteiligen.

Sie sind ja auch kommunalpolitisch tätig – welche sozialpolitischen Erwartungen haben Sie an die neue Landesregierung?

Sobczyk: Im Kooperationsvertrag hat sich die Landesregierung zu einem „Land des sozialen und gesellschaftlichen Zusamenhalts“ bekannt. Dazu gehört meiner Meinung nach die gelebte Solidarität mit den Schwächsten und Hilfebedürftigen. Hieraus sollte die Landesregierung konkrete Projekte und Gesetzmaßnahmen folgen lassen, die unter anderem auch Menschen, die wir im Projekt „Kindermahlzeit“ haben, zu Gute kommen.

Und welchen Appell richten Sie an Ihre Mitbürger?

Sobzcyk: Mein Appell an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger ist: nicht die Augen verschließen, sondern hinsehen, nicht mahnen und meckern, sondern helfen und unbürokratisch die Appelle an den richtigen Stellen ansetzen, damit schnell geholfen werden kann. Die Möglichkeit hat jeder von uns.