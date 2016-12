Kinder beizeiten für Kitas anmelden

Baesweiler. Ab sofort sind in Baesweiler Anmeldungen für das am 1. August 2017 beginnende Kindergartenjahr möglich. Die Anmeldungen erfolgen in der gewünschten Kita vor Ort.

Darauf weisen das Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen und die freien Träger von Kindertageseinrichtungen hin. Anmeldeschluss ist der 15. Januar. Nur durch frühzeitige Anmeldung ist sichergestellt, dass ein Betreuungsplatz zur Verfügung gestellt werden kann. Die Kitas erhalten für jedes angemeldete Kind eine Pauschale vom Land. Nur für die angemeldeten Kinder stehen deshalb die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung.

Betreuungszeit buchen

Eltern können eine Betreuungszeit von 25, 35 oder 45 Stunden buchen. Die Höhe der Elternbeiträge ist in der Kinderfördersatzung der Städteregion geregelt. Das Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung will nach Möglichkeit versuchen, jedem Kind den gewünschten Betreuungsplatz anzubieten.

Eine endgültige Entscheidung darüber, welche Kita welche Betreuungsmöglichkeit anbietet, trifft der Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Städteregion Mitte März auf Grundlage der Anmeldungen. Deshalb ist noch nicht abschließend geklärt, welche konkreten Betreuungsangebote und freien Plätze für Neuaufnahmen in den jeweiligen Einrichtungen bereitgestellt werden. Verbindliche Zusagen und Absagen für 2017/18 werden voraussichtlich Anfang April gegeben.

Die Anmeldungen erfolgen direkt in den Kindergärten grundsätzlich im Rahmen eines persönlichen Anmeldegespräches, bei dem die Kinder mitkommen sollen. Für Kinder, die bereits in einer Tageseinrichtung aufgenommen sind, kann die Buchungszeit zum neuen Kindergartenjahr in Absprache mit der Leitung der Kindertageseinrichtung geändert werden.

Grundsätzlich werden nichtbehinderte Kinder, behinderte Kinder und von Behinderung bedrohte Kinder gemeinsam in den Kindertageseinrichtungen betreut. In allen Jugendamtskommunen wird es weiterhin „Schwerpunkt-Kitas“ geben, die neben der Betreuung und pädagogischen Förderung zusätzlich therapeutische Leistungen (Logopädie/Physiotherapie) während der Öffnungszeiten anbieten. Dazu ist im Einzelfall eine ärztliche Verordnung (Rezept) erforderlich.

Für Kinder unter drei Jahren weist das Amt auf alternative Betreuungsmöglichkeiten durch qualifizierte Kindertagespflegerinnen hin. Die Kosten der Betreuung werden unter bestimmten Voraussetzungen von der Städteregion getragen. Die Eltern zahlen einen Elternbeitrag in gleicher Höhe wie bei entsprechender Betreuung in einer Kindertageseinrichtung. Weitere Infos gibt es beim zuständigen Sozialdienst katholischer Frauen, Telefon 02402/951640.

Bei entsprechender Nachfrage für eine Betreuung, die über die gewöhnlichen Öffnungszeiten hinausgeht („Randzeitenbetreuung“), können Angebote in zentral gelegenen Familienzentren eingerichtet werden.

Nähere Einzelheiten sowie weitere Fragen beantworten die Kindertageseinrichtungen vor Ort und Michael Söpper von der Städteregion Aachen, Telefon 0241/5198-2505.