Baesweiler.

Am Ende liefen die Tränen hemmungslos und der „Saal „huldigte mit stehenden Ovationen. Manfred „Manni“ Mahr, diesjähriger Träger des Goldenen Wappens der KG Narrenzunft Baesweiler, dankte herzergreifend seiner Frau Rosi, die ihn in seiner unendlichen Passion für den Karneval stets unterstützt und motiviert habe. Ihr sei es zu verdanken, dass sie beide zusammen so viel erleben und erreichen durften.