Herzogenrath.

Zehn Mannschaften haben in spannenden, aber fair umkämpften Spielen auf der Platzanlage an der Waidmühl in Merkstein bei der Fußball-Stadtmeisterschaft um den Titel gekämpft. Der Stadtsportverband hatte das Turnier anlässlich des 90-jährigen Bestehens Concordia Merkstein übertragen.