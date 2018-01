Kerkrade.

Angefangen hat die Petition einer niederländischen Brauerei als Spaß: In einem Werbespot tritt der ehemalige niederländische Fußballprofi Björn van der Doelen als eine Art Che-Guevara-Figur auf, die für die Einführung von offiziellen Feiertagen an Karneval kämpfen will.