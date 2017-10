Karfunkel-Figurentheater: Respekt für Natur und Tiere

Herzogenrath. Erstmalig gastiert das Karfunkel-Figurentheater in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Stadt im Rahmen des städtischen Kulturprogramms in Herzogenrath. Seit nunmehr vier Jahrzehnten fasziniert der aus Film, Literatur und Hörspiel bekannte kleine Indianerjunge Yakari die Kinder im deutschsprachigen Raum.

Den fröhlichen Indianerjungen zeichnet eine grenzenlose Neugier für die Welt und großen Respekt für die Natur und alle Tiere aus. Als einziger im Stamm der Sioux besitzt er die Fähigkeit mit Tieren sprechen zu können, wodurch er viele Freunde und Verbündete unter den Waldbewohnern gewinnt. Mit ihnen, seiner Freundin Regenbogen und seinem Pony kleiner Donner erlebt er zahlreiche aufregende Abenteuer.

Diesmal geht es um den wandernden Jäger und Krieger gespannter Bogen der auf der Jagd nach dem weißen Bären SchneeballL ist, einem der Freunde von Yakari, um ihn zu erlegen und mit seinem Fell seine Trophäensammlung zu erweitern. gespannter Bogen verlangt von Yakari, ihn zu Schneeball zu führen.

Da dieser sich natürlich weigert, nimmt er Yakars Freundin Reenbogen als Geisel um seinen Willen durchzusetzen. So schmieden Yakari und sein Pony kleiner Donner einen Plan um Regenbogen zu befreien und um gespannter Bogen eine Lektion zu erteilen, die er nie vergessen wird.

Karten an der Tageskasse

Die Bühnenbilder und die handgefertigten Figuren sind nach den Originalzeichnungen der Zeichentrickserie entstanden. Das in vier Akten inszenierte Stück hat eine Spieldauer von 50 Minuten und ist geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Dieses Stück wird aufgeführt am Mittwoch, 1 November, ab 18 Uhr, im Forum der Europaschule, Am Langenpfahl 8. Karten gibt es nur an der Tageskasse.