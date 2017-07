Würselen.

Unter den abgenutzten Plastikhüllen verbirgt sich ein unschätzbarer Wert. Zugegeben – ein altes Handy in der Schublade macht seinen Besitzer keineswegs unverhofft Reich. Aber es hat das Potenzial, Ungerechtigkeit und Gewalt in der Welt zu vermindern. Sogenannte „Konfliktmineralien“, millionenfach verbaut in Multimedia, landen nach der Lebensdauer des Geräts oftmals achtlos auf der Deponie.