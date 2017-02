Würselen.

Die Arbeiten am vormaligen Herrenhaus Kaisersruh an der Stadtgrenze zu Aachen laufen auf vollen Touren. Der Unternehmer Franz-Josef Neumetzler, der das Anwesen gekauft hatte, lässt dort ein Wohn- und Bürogebäudekomplex in Absprache mit der Denkmalbehörde errichten.