Themen und Fragen für die Podiumsdiskussion bei Kolpingsfamilie Alsdorf

Eine Podiumsdiskussion mit Landtagskandidaten des Wahlkreises 3 der Städteregion (Nordkreis) veranstaltet die Kolpingsfamilie Alsdorf. Die öffentliche Veranstaltung beginnt im Castorhaus, Im Brühl 1, 52477 Alsdorf, am Montag, 8. Mai, um 20 Uhr.

Ihre Teilnahme zugesagt haben Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD), Hendrik Schmitz (CDU), Eva Maria Malecha (Grüne), Dr. Werner Pfeil (FDP), Kai Baumann (Piraten) und Vanessa Heeß (Linke) und Hans-Jürgen Bauer (AfD). Angefragt ist zudem Guido Hinz (ÖDP).

Fragen und Themen, die Sie, liebe Leser und Leserinnen bewegen, können gerne der Lokalredaktion vorab mitgeteilt werden. Entweder per Brief oder Karte an die Lokalredaktion unserer Zeitung, Luisenstraße 16, 52477 Alsdorf, oder als Fax an die Nummer 02404/5511-49 oder per E-Mail direkt an den Moderator der Podiumsdiskussion, unseren Redakteur Karl Stüber, an die Adresse k.stueber@zeitungsverlag-aachen.de. Ihre Anmerkungen werden bei der Moderation entsprechend berücksichtigt.