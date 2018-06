Herzogenrath - Kai Baumann wechselt von den Piraten zur CDU-Fraktion

Neun Jahre lang politisch ein Pirat gewesen

Kai Baumann wurde 1972 in Fulda geboren, fühlt sich in seinem neuen Lebensmittelpunkt aber längst heimisch. Er ist Vater eines volljährigen Sohnes. Seit 1996 arbeitet er als IT-Consulant, Anwendungsentwickler und Projektleiter in Aachen und Umgebung. Seit vielen Jahren vor allem in der Energiewirtschaft. Speziell im Energiedatenmanagement (EDM) für Stadtwerke, Netzbetreiber und Gas- und Strom-Lieferanten. Im März 2009 ist er zu den Piraten gestoßen. Er engagiert sich in einigen Stiftungen in und rund um Herzogenrath, etwa ist er Mitglied der Bürgerstiftung. Außerdem setzt er sich stark für die Umsetzung eines Freifunknetzes in Herzogenrath ein.