Weitere Informationen und Anmeldung

Die Aktion „Nemo Springtime“ startet in der Alten Schule Am Kaiser („Nautilus“) in Bardenberg am Montag, 10. April. In den Osterferien wird dort während der Woche jeweils von 9 bis 16.30 Uhr einiges geboten: Streetdance, Graffiti, Kunst, Theater, Musik, Sport, Spiel und vieles andere mehr.

Das Angebot richtet sich an Kinder bis 14 Jahre. Weitere Infos gibt es bei Susanne Mix, „Kulturrucksackbeauftragte“, Telefon 0175/5952908. Anmeldung unter nemo52146@gmail.com, youcult@online.de oder unter Telefon 0157/58081210 oder Telefon 02405/4230787.