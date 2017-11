Jüdisch-Christlicher Arbeitskreis lädt ein Von: ehg

Letzte Aktualisierung: 7. November 2017, 12:01 Uhr

Würselen. Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus lädt der Jüdisch-Christliche Arbeitskreis am Donnerstag, 9. November, 20 Uhr, anlässlich der Reichspogromnacht in die Kirche St. Sebastian ein.