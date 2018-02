Herzogenrath - Jubilarehrung: KAB-Gruppe stellt neues Jahresprogramm vor

Herzogenrath. Bei der Jubilarehrung der KAB-Gruppe „Christus unser Friede – Kohlscheid“ wurden die langjährigen Mitglieder von der Diözesanleitung unter Vorsitz von Karin Linzenich geehrt: Waltraud und Heinz Vaenssen für 40 Jahre; Kathrin Michels, Christa und Hans Baggen für 50 Jahre Mitgliedschaft. Die Leitung der KAB bedankte sich bei den Jubilaren für Ihre langjährige Treue zum Verband und wünschte Ihnen noch viele gemeinsame Jahre.

Die im September 2017 veranstaltete Kleider-Bring-Sammlung war sehr erfolgreich. Außerdem wurde das Jahresprogramm 2018 vorgestellt. Zu folgenden Veranstaltungen sind alle Interessierten herzlich eingeladen: Am Sonntag, 4. März, ist um 10 Uhr in St. Katharina ein Gottesdienst. Am Freitag, 9. März, findet in Kooperation mit der KfD um 16 Uhr in Kohlscheid der Kreuzweg für Frauen statt. Am Donnerstag, 7. Juni, von 19 bis 21.30 Uhr findet in der Kirche St. Mariä Verkündigung Kohlscheid-Bank eine Veranstaltung zum Thema: „Vom Katakombenpakt zu Papst Franziskus“ statt.

Die KAB will die Auseinandersetzung mit der Politik von Papst Franziskus fortsetzen. Dieser prophetische Papst prangert die Zustände in der Welt an. Norbert Arntz, Priester aus der Diözese Münster wird an diesem Abend eine Verknüpfung herstellen vom Zweiten Vatikanischen Konzil, bei dem vierzig Bischöfe aus aller Welt sich durch einen Pakt zu einem einfachen Lebensstil verpichteten, zum Verzicht auf Privilegien und dazu, dass die Armen im Mittelpunkt ihrer pastoralen Sorge stehen würden.

Weitergehende Infos über winfried.giesbertz@web.de oder unter Telefon 02407/563183.