Josef Decker mit diamantenem Meisterbrief geehrt

Baesweiler. Von 85 Lebensjahren hat Josef Decker mindestens 75 Prozent in seinen Beruf investiert. Und das tat er mit aller Konsequenz. Der Maler- und Lackierermeister aus Baesweiler hat vielen jungen Menschen das Rüstzeug mitgegeben, im Beruf erfolgreich zu sein.

Josef Decker ist sozusagen „Mister Maler und Lackierer“. Zu seinem 60-jährigen Meisterjubiläum wurde Decker vom Hauptgeschäftsführer der Maler- und Lackiererinnung Heinsberg, Dr. Michael Vondenhoff, in den beruflichen Adelsstand erhoben. Vondenhoff und Innungsobermeister Ralf Vomberg sowie Landesinnungsmeister Jan Bauer zeichneten Josef Decker im Rahmen des „Lucas-Essens“ im Restaurant „Zur Alten Schmiede“ in Baesweiler aus.

Vortrag über Künstlergruppe

„Du hast so enorm viel für uns getan, lieber Josef“, unterstrich Vondenhoff in seiner Laudatio und schilderte den beruflichen Werdegang des sehr rüstigen Jubilars. Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses und später auch des Meisterprüfungsausschusses war Decker. Den Posten des Lehrlingswartes bekleidete er und gehörte dem Vorstand der Innung an.

Mit der Überreichung des diamantenen Meisterbriefes stellte der Laudator heraus: „Du bist ein ganz besonderer Mensch. Ich glaube der heilige Lucas hätte viel Spaß an Dir gehabt.“

Neben Josef Decker zeichnete die Innung den Handwerksmeister Albert Keutmann aus Hückelhoven fürs 25-jährige Meisterjubiläum mit dem Silbernen Meisterbrief aus. Der aus Waldfeucht stammende Heinz Windeln erhielt eine Silberne Ehrennadel für 25-jährige Zugehörigkeit zur Innung.

Das Thema „100 Jahre De Stijl-Bewegung – Reduzierte Gestaltung“ nahm Dr. phil. Dirk Tölke aus Aachen auf. Der Dozent der Akademie für Handwerksdesign am Gut Rosenberg in Aache zeichnete die Geschichte einer niederländischen Gruppe von Malern, Architekten und Designern nach, die 1917 in Leiden eine Künstlervereinigung ins Leben rief.

Tradition hat auch das Essen der Lucas-Gilde. Sie wurde vor 29 Jahren an gleicher Stelle – im Kaminzimmer der Schmiede – vom damaligen Innungsobermeister Josef Vomberg und Heinrich Klosterkamp gegründet. Aus diesem Anlass reichte Meisterkoch Heinz-Rudolf Gandelheidt leckeren Grünkohl mit Kasseler und Pinkel der Fachhandwerker-Gemeinschaft.