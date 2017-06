Informationen, Präsentationen und Fachvorträge

Besuchern des Tages der Offenen Tür im Betriebsteil Marienhöhe werden eine Reihe von medizinischen Informationen und Vorführungen geboten. So finden am Samstag, 1. Juli, ab 12 Uhr Fachvorträge in der Cafeteria statt.

Weitere Angebote sind Ultraschalluntersuchungen, Lapraskopie-Übungen, Pulswellenanalyse, Lungentests, Blutdruck- und Pulsmessungen, High-Tech-Medizin, Reanimationsübungen, Führungen durch Kreißsaal, Premiumstation und Herzkathederlabor, Besichtigung von Rettungswagen, Intensivtransportwagen, Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungshubschrauber auf dem Dach des Neubaus.

An Präsentationsständen von Fachkliniken gibt es Möglichkeiten zum Arzt-Patienten-Gespräch.