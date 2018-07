Alsdorf.

Die Freiwillige Feuerwehr Alsdorf wurde am Samstagnachmittag zur Jahreshauptübung alarmiert: Ein Einradfahrer war unter einem Fahrzeug auf dem Gelände des Vereins „Go Better“ eingeklemmt, so das Übungsszenario. Zahlreiche Zuschauer verfolgten den Einsatz, der Einblicke in die vielfältige Arbeit der Helfer und Retter bot.