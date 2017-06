Isländische Band gastiert auf der Burg Wilhelmstein

Würselen. Die Isländische Band Helgi Jónsson und Tina Dico gastieren am Donnerstag, 6. Juli, ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne der Burg Wilhelmstein. Der Multiinstrumentalist aus Reykjavik und seine Frau sind nebst Begleitmusikern auf Tour. Zuletzt waren sie Jahr 2013 in Würselen zu Gast.

Seine Karriere begann der in Reykjavik geborene Multiinstrumentalist Helgi Jónsson (Posaune, Gitarre, Klavier) bereits mit dreizehn Jahren als Mitglied einer Jazzband, mit der er durch Europa und die USA tourte.

In den letzten Jahren hat der Mann keine eigene Musik veröffentlicht, aber gemeinsam mit seiner Frau Tina Dico permanent getourt, komponiert und produziert. Zuletzt war er 2013 mit Tina Dico auf der Freilichtbühne in Würselen. Seine Posaune dagegen hört man beständig auf allerlei Alben von Sigur Rós bis Damien Rice, von Alexi Murdoch bis zu Boy. Zuletzt erschien mit „Vaengjatak“ eine EP, die für ihn den Beginn einer neuen Ära markiert. Ein neues Album ist in Planung.

Sein letztes Album „Vaengjatak“, übersetzt Flügelschlag, ist eine Kollektion von sechs Liedern; gestrickt um das Klavier und seinen Gesang. Vor dem Hintergrund mitreißender Pianostücke malt er große, emotionale Klangwelten – Musik wie erdacht für Konzerte auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein. Neben seiner Frau werden ihn Marianne Lewandowski und Dennis Ahlgren begleiten.

