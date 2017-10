Würselen.

Wie „hört“ sich der einsetzende Nachtnebel an? Der eine oder andere Zuhörer im Saal des Alten Rathauses in Würselen mag beim Umsetzen von Wort in Klang eine Gänsehaut bekommen haben. Als Willi Achten liest und Musiker Hejoe Schenkelberg leise aus seinem Akkordeon einen kalte aber doch wohlklingende Klangsequenz erzeugt.