Herzogenrath.

Der Instrumentalverein Herbach hat mit einer Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal in Herbach, einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche St. Thekla und einem musikalischen Frühschoppen im Bürgerhaus sein 121. Stiftungsfest gefeiert. Die Stiftungsmesse wurde von Pastor Heinz Intrau zelebriert und von den Herbacher Musikern musikalisch gestaltet.