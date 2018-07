Die Experten sind erreichbar

Wer mehr Informationen zur Schuldnerberatung der Verbraucherzentrale in Alsdorf möchte oder einen Gutschein von Jobcenter, Sozialamt oder der Bundesagentur für Arbeit hat und einen Termin für eine Beratung ausmachen möchte, erreicht die Beratungsstelle unter Telefon 02404/90327-50, per E-Mail an alsdorf.insolvenz@verbraucherzentrale.nrw oder persönlich zur offenen Sprechstunde mittwochs von 9 bis 11 Uhr in der Luisenpassage in Alsdorf, Luisenstraße 35. Dort gibt es auch Informationen zum Pfändungsschutzkonto (P-Konto).

Die Beratungsstelle ist montags, 9 bis 14.30 Uhr geöffnet, mittwochs und donnerstags, 9 bis 18 Uhr, und freitags, 9 bis 14.30 Uhr.