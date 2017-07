Würselen.

Der Runde Tisch mag zwar nicht zustande gekommen sein, dennoch denkt Klaus Köhler von der Bürgerinitiative gegen den Neubau der Gesamtschule an der Krottstraße (BI) nicht ans Aufgeben. Aus seiner Sicht bleiben viele Zweifel an der Unbedenklichkeit und Sinnfälligkeit des Standorts sowie am Verfahren an und für sich.