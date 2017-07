Herzogenrath.

In Kerkrade heißt es alle vier Jahre „WMC“-Wereld Muziek Concours oder auch im Englischen World Music Contest. Weit über 20.000 Musiker aus allen gegenden der Welt machen sich auch in diesem Jahr auf ins niederländische Kerkrade und kämpfen bis zum 30. Juli um Weltmeistertitel in unterschiedlichen Disziplinen.