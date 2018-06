Würselen - In Würselen ist jetzt wieder Kirmeszeit

Viele Straßen in der Innenstadt von Würselen am 10. Juni gesperrt

Am, 10. Juni, wird es in Würselen zu zahlreichen Straßensperrungen kommen. Die Straßen in der Innenstadt sind von 8.30 Uhr bis 20 Uhr gesperrt; großräumige Umleitungen werden über den Willy-Brandt-Ring ausgeschildert. Auch der Linienverkehr des ÖPNV wird diese Umleitungsstrecken fahren müssen, so dass verschiedene Haltestellen in der Innenstadt nicht angefahren werden können; Bekanntmachungen erfolgen durch die Aseag zeitnah an den jeweiligen Haltestellen in der Innenstadt.

Besonders betroffen sind die Anwohner der Umzugsstrecke Markt und Kaiserstraße, aber auch die Anlieger in den Nebenstraßen wie Friedrichstraße, Wilhelmstraße, Sebastianusstraße, An St. Sebastian, Neuhauser Straße, Klosterstraße, Lindenstraße, Bahnhofstraße, Elchenrather Straße und Grevenberger Straße. Die Einbahnstraßen der Grevenberger Straße, Elchenrather Straße, Neuhauser Straße und Salmanusplatz werden aufgehoben. Aufgrund der Kirmes auf dem Lindenplatz wird die Lindenstraße in Höhe Lindenplatz/ Bissener Straße gesperrt. Es werden Haltverbotsstrecken ausgeschildert, deren Einhaltung von der Stadt Würselen und der Polizei überprüft werden.