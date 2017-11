Alsdorf.

Jüngst kursierten in Alsdorf Gerüchte über den Zustand des Luisenbads: Ob es – wie so viele Schwimmbäder in der Region auch – wohl von einer Schließung bedroht ist? Bereits im Stadtrat im Oktober hatte die Politik die Verwaltung um Auskunft gebeten und die Antwort erhalten, der Zustand sei weit davon entfernt, dass man den Betrieb einstellen müsse. Eine Überprüfung stehe aber aus.