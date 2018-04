Herzogenrath - Im Klösterchen laufen zwei Kinofilme

Herzogenrath. Im Soziokulturellen Zentrum Klösterchen sind gleich zwei cineastische Glanzpunkte zu sehen.

Zunächst zeigt das Filmcafé im Kulturhaus an der Dahlemer-straße 28 am Montag, 16. April, 10 Uhr, (Einlass mit Frühstück ab 9 Uhr) die Komödie „About Schmidt“ mit Jack Nicholson in eine seiner Paraderollen.

Erzählt wird die Story von Warren Schmidt, der frisch pensioniert ist und endlich seinen Traum umsetzen möchte, Amerika im Wohnmobil zu bereisen. Doch es soll ganz anders kommen. Der Kostenbeitrag beträgt 9,80 Euro.

„Victoria & Abdul“

Am Freitag, 20. April, legt die zweite Filmreihe um 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit dem Historiendrama „Victoria & Abdul“ über Queen Victoria nach, die 68-jährig gerade ihr 50. Thronjubiläum feiert und plötzlich auf ihren Bediensteten Abdul aufmerksam wird, der ihr die Augen für auch andere schöne Dinge des Lebens neben den Thronpflichten öffnet. Hier brilliert Judy Dench, die Grande Dame der britischen Schauspielkunst, in der Hauptrolle. Die Kostenbeteiligung inklusive des filmischen Abendimbisses beträgt hier 8,50 Euro.