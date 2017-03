Nordkreis.

Sie soll vor allem die Verbraucher schützen. Damit man weiß, dass der Fromage (Käse) auf dem Teller nicht zuvor schon von einer Kakerlake oder anderem Getier vorgekostet wurde. So in der Art stellt man sich die Hygiene-Ampel vor. Kein Wunder, dass sich das Lebensmittelgewerbe sperrt. Die wollen bloß nicht ertappt werden. Oder? Was wird mit der Ampel eigentlich bewertet – und vor allem, wie aussagekräftig ist sie?