Alsdorf.

Er ist der dienstälteste grüne Mandatsträger in der Städteregion: Horst-Dieter Heidenreich, Grünen-Fraktionschef in Alsdorf. Am Wochenende ist er auf seinem E-Roller die V.E.R.A.-Elektrotour mitgefahren. Beatrix Oprée sprach mit ihm zum Thema Energiewende.