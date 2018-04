Herzogenrath - Holzlatten und Eisenstangen: Streit zwischen Familien eskaliert in Herzogenrath

Herzogenrath. Erst Beschimpfungen, dann Schläge: Zwei Familien sind am Sonntagnachmittag bei einem Stadtfest in Herzogenrath mit Holzlatten und Eisenstangen aufeinander losgegangen. Sechs Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Die alarmierte Polizei rückte laut eigenen Angaben mit acht Streifenwagen an, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Beide Familien betreiben Textilgeschäfte in der Bahnhofstraße und hatten anlässlich des Stadtfestes Verkaufsstände vor ihren Geschäften aufgebaut. Die konkurrierende Preispolitik soll seit Jahren immer wieder Anlass für Streit sein, so einer der Beteiligten in seiner Vernehmung.

Auch in Anwesenheit der Beamten kam es immer wieder zu verbalen Attacken aus beiden Kreisen. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, mussten die Familien daher ihren Verkaufsstand abbauen und erhielten einen Platzverweis. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen acht Personen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.