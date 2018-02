Alsdorf - Hoengener Schützen ehren ihre Meister

Hoengener Schützen ehren ihre Meister Von: rp

Letzte Aktualisierung: 20. Februar 2018, 11:44 Uhr

Alsdorf. Mit der Teilnahme am Gottesdienst in der Kirche St. Cornelius leitete die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Hoengen ihr Patronatsfest ein. Anschließend wurde in der Schießhalle gefeiert.