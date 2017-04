Hoengener Prinzenpaar spendet für „Lichtblicke“

Alsdorf. „Wir haben im Rahmen unserer 74 Auftritte in der Session 2016/17 als Prinzenpaar des Karnevalsausschusses Hoengen eine tolle Zeit erlebt, die unsere Erwartungen bei weitem übertroffen haben“, strahlt das Prinzenpaar Wolfgang II. und Prinzessin Petra heute noch.

Fragt man beide nach besonderen Eindrücken, so waren es die Besuche in Altenheimen neben den herausragenden Veranstaltungen der Heimat-KG, dem KWV Wardener Vereine. Man habe sich für die Zeit ihrer Regentschaft vorgenommen, auch etwas für schwerstkranke Kinder zu tun, denen es nicht so gut geht.

Deshalb habe wurde für die Auftritte ein PIN aufgelegt, wovon 750 Stück verkauft und ein Reinerlös von 2647,41 Euro erzielt wurden. Diesen Betrag überreichte das Prinzenpaar an die 2. Vorsitzende Heike Esser und der Kassiererin Andrea Spix-Eser der Organisation „Lichtblicke – Helfen Sie uns zu helfen e.V.“, Dürwiß.

Diese Organisation unter der Leitung von Vorsitzender Dr. Enno Gottschalk setzt Spenden für krebskranke und schwerstkranke Kinder ein.