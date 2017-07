Alsdorf.

Endlich hat der Sommer begonnen. Wie schnell sind da alle Gedanken an Weihnachten vergessen – und plötzlich ist es wieder so weit, und man ist mal wieder völlig überrascht! Deshalb sollten sich alle Fans der Höhner schon jetzt einen Termin groß im Kalender anstreichen: den der Höhner „Weihnacht“, am Donnerstag, 30. November, 19.30 Uhr, in der Stadthalle Alsdorf, Denkmalplatz.