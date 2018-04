Alsdorf/Herzogenrath - Hochzeitsgesellschaften: Besorgte Bürger melden Schüsse

Alsdorf/Herzogenrath. Gäste zweier türkischer Hochzeiten haben am Samstag aus einem Auto-Korso heraus in Alsdorf und in Herzogenrath mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Besorgte Bürger hatten die Polizei alarmiert.

Die Beamten stellten daraufhin zwei Schreckschusswaffen und Munition sicher. Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben um kurz nach 14 Uhr in Alsdorf an der Ecke Luisenstraße/Eschweilerstraße und gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz Bergerstraße in Herzogenrath. Hier hatten Anwohner neben den Pistolenschüssen in die Luft Driftmanöver mit den Autos gemeldet. Die Polizei war jeweils mit mehreren Streifenwagen vor Ort.

Letztendlich stellten die Beamten zwei Schreckschusspistolen, Munition und Patronenhülsen sicher. Die Schützen, jeweils Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft, sind nicht im Besitz einer Waffenbesitzkarte. Die Pistolen hatten sie nach eigenen Angaben eigens für diesen Zweck im Internet gekauft.

Gegen die Männer wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Polizei prüft, ob die Schützen für die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen müssen.